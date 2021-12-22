- ТОО "Уральская птицефабрика" с 10 декабря этого года снизила цену с 35 до 32 тенге за штуку, а оптом с 37 до 35 тенге за штуку. ТОО "Агрофирма "Акас" с 21 декабря этого года снизила цену с 38 до 34 тенге за штуку, - доложил Вахитов.

- Наша продукция входит в список социально-значимых продуктов. Последние два года я наблюдаю, что перекупщики делают надбавку по 2-3 тенге на одно яйцо. И это нормально, они покрывают свои расходы. Но сейчас на рынках цены реально завышены: дешевле, чем по 420 тенге за десяток - нет. Почему такая надбавка? Мы поставляем на рынки продукцию самостоятельно. Выделите нам торговую точку, чтобы мы там реализовывали яйца по отпускной цене. Мы готовы платить аренду за место, только дайте нам возможность торговать свежей продукцией в проходимых местах, - предложил Ашигалиев.

Фото из архива "МГ" Сегодня, 22 декабря, в акимате прошло заседание по сдерживанию розничных цен на социально-значимые продовольственные товары. В ходе доклада руководитель департамента агентства по защите и развитию конкуренции ЗКО Салават Вахитов отметил, что на сегодня два производителя куриных яиц в области добровольно снизили цены.После выступления от директора фирмы "Акас" Дамира Ашигалиева поступило предложение. Он попросил акима ЗКО посодействовать в вопросе и выделить для продажи яиц торговые точки. По его словам, несмотря на то, что производитель продаёт яйца по 34 тенге за штуку, на рынках их реализовывают по 42 тенге за штуку.Он отметил, что люди охотно раскупают яйца на сельскохозяйственных ярмарках и даже выстаивают очереди.