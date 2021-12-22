- С 23 августа 2021 года по первое февраля 2022 года сено, силос, овёс семенной, овёс прочий, рожь семенная, рожь прочая. Подробно
- С шестого сентября 2021 года по первое февраля 2022 года семена подсолнечника и подсолнечного масла. Подробно
- С 19 октября 2021 года по 19 апреля 2022 года лом и отходы черных и цветных металлов, а также отработавшие свинцовые аккумуляторы, отходы и лом аккумуляторов, а также трубы, рельсы, элементы железнодорожного полотна и подвижного состава бывшие в употреблении (за исключением: отходов и лома легированной стали, в том числе коррозионностойкой стали, бывшие в употреблении элементы подвижного состава, ввозимые на территорию РК для ремонта и вывозимые обратно, а также вывозимые с территории РК для ремонта и ввозимые обратно). Подробно
- С 23 октября 2021 года по 23 октября 2023 года сжиженный нефтяной газ, пропана, бутана, за исключением вывоза через ТП "Алаколь" таможни "Достык" ДГД по Алматинской области, а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК. Подробно
- С 21 ноября 2021 года сроком на шесть месяцев бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, а также за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров. Подробно
- С седьмого декабря 2021 года сроком на шесть месяцев отдельные виды лесоматериалов. Подробно
