Цены на недвижимость растут во всех странах мира, заявила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В ходе брифинга в СЦК она озвучила прогноз по ценам на жилье в Казахстане в следующем году. Прежде всего глава банка отметила, что рост цен на недвижимость отмечается во всех странах мира.
- Halyk research проводил исследование, где показал, что и в Западной Европе, и в странах Северной Америке, в Канаде, США произошёл рост цен на недвижимость в двузначных цифрах...В таких скандинавских странах, как Швеция, произошёл рост цен более чем 10%, - сказала Ибрагимова.
По её словам, участие пенсионных накоплений в росте цен на недвижимость если и сыграло свою роль, то совсем незначительную.
- Я думаю, что темпы роста снизятся - и это однозначно. Никакого роста на 10 процентов, и ни на какие двузначные цифры. Потому что основное использование пенсионных накоплений уже завершится первого апреля. Даже сейчас все заявки, которые поступают, это заявки на пополнение депозитов и погашение ипотеки, но очень мало заявок на полный выкуп жилья, - считает глава «Отбасы банка».
Стоит отметить, что весной Ляззат Ибрагимова прогнозировала, что с апреля рост цен на недвижимость остановится, а в июне и июле они стабилизируются. Однако по факту цены продолжили расти.
Третьего декабря стало известно, что ЕНПФ в 2022 году изменит «порог достаточности»
- остаток пенсионных накоплений, свыше которого можно досрочно снимать деньги для улучшения жилищных условий и лечения. Если в этом году порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, например в 40 лет, составлял 3 420 000 тенге, то в следующем году это будет 5 790 000 тенге. Посмотреть «пороги» по всем возрастам можно по ссылке
. Стоит отметить, что никаких анонсов ЕНПФ не давал. На изменение случайно обратили внимание казахстанцы в ходе проверки своего «порога достаточноcти». Лишь позже появился комментарий председателя правления АО «ЕНПФ» Жаната Курманова. Граждане сразу запустили петицию
против решения Фонда.
В пресс-службе «Отбасы банка» отметили, что в день, когда стало известно об изменении «порога достаточности», от казахстанцев поступило рекордное количество (16 тысяч)
заявок на использование пенсионных излишков.
Девятого декабря президент Казахстана поручил продлить действие прежних порогов
достаточности до первого апреля.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.