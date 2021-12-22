В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -14..-16, ночью похолодает до -19..-21. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет -5..-7 градусов, ночью -9..-11 градусов. Ветер западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до -8..-10 градусов. Ночью похолодает до -9..-11 градусов. Ветер западный до 14 метров в секунду.

В Актау будет снег. Днём столбики термометра покажут -1..-3 градусов, ночью опустятся до -2..-4 градусов. Ветер северный до 18 метров в секунду.

По республике ожидается туман, гололёд, усиление ветра на северо-западе, севере, востоке, в центре страны с низовой метелью.