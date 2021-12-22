Фото с сайта pixabay.com Мы вам предлагаем очень простой и действенный способ, который в считанные минуты поможет справиться с проблемой. Для этого вам понадобится пищевая сода, соль, уксус, губка и щетка. Итак, кладем «грязнулю» в тазик или раковину посыпаем на нее соду и соль (не скупимся), а сверху все заливаем столовым уксусом. Произойдет реакция, все зашипит. После этого оторвите несколько листов бумажного полотенца и накройте сие произведение. Оставляем сковородку на пару минут. Затем вооружаемся щеткой и губкой и хорошенько отмываем под проточной водой. Кстати, при необходимости можно повторить очистку от жира и нагара. Ваша помощница станет, как новая! Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.