Наверняка большинство из нас уже нарядили новогодних красавиц и включили гирлянды. Кто-то достал прошлогоднюю искусственную ёлку, кто-то только приобрел её, а кто-то каждый год отдает предпочтение "живым" и пахучим деревьям прямо из леса, которые после праздников беспощадно оказываются возле мусорных контейнеров. "Живая" ёлка в отличие от искусственной, полностью разлагается. Но если после окончания праздников выбросить её в мусорку, то во время разложения дерево будет выделять метан. Этот парниковый газ в 25 раз более мощный, чем углерод. Во время сжигания ель может выделять углекислый газ, который она копила когда росла. Можно распилить её на несколько частей и разложить по периметру сада, так можно снизить уровень углеродного следа на 85%. Кроме этого, ёлки вы можете сдать на переработку, там их измельчат в щепки и покроют землю вокруг саженцев. А еще их можно отдать в зоопарк, деревья измельчат и постелют под животными или используют как корм. Старайтесь не выбрасывать дерево в мусоропровод или оставлять на мусорных площадках. Оно может повредить мусоровоз. Но если другого выхода нет, то советуем срезать с дерева ветки, распилить и только потом выбрасывать. А еще иголки елок можно положить в бумажные пакеты и использовать из в качестве ароматизатора. А само дерево отлично подойдет в качестве мульчи для иных растений на даче.