Сегодня, 22 декабря, в 23.00 по местному времени закрыли участок трассы Уральск-Атырау от областного центра до посёлка Чапаево. В регионе наблюдается низовая метель, на дорогах плохая видимость. - Во всех других направлениях автодороги открыты, - уточнили в ЗКОФ «Казахавтодор».