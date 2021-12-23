Об аресте ходатайствовала прокуратура Атырауской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанская мажилисвумен стала заместителем акима Атырауской области Заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову арестовали и водворили в следственный изолятор, где она будет находиться до суда. Напомним, о задержании чиновницы стало известно 10 декабря. Её и руководителя областного управления культуры подозревают в получении взятки в размере 4,5 миллионов тенге. 12 декабря следственный суд санкционировал в отношении чиновницы меру пресечения в виде домашнего ареста. Бакытгуль Хаменова была назначена заместителем акима Атырауской области в марте 2020 года. До этого была депутатом мажилиса Парламента Казахстана VI созыва от партии Nur Otan, а также членом комитета по вопросам экологии и природопользованию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.