- Искомое авто блокировано полицейскими в микрорайоне Дархан. За рулём находился подросток. Как удалось выяснить, юноша приехал из Шымкента. У него проблемы с речью, - рассказали в полиции.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что в 102 обратился владелец Toyota Windom. Он припарковал авто около ворот своего дома, но ночью машину найти не смог.Оперативники отмечают, что задержанный регулярно берёт первую попавшуюся машину, катается и позже бросает. Следствию предстоит дать правовую оценку действиям подозреваемого с учётом его возраста и физиологических отклонений.