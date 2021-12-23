Заместитель премьера указал председателю КГД о неправомерности подобных действий, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». МЦРИАП прокомментировало информацию о передаче данных Ashyq в налоговую Иллюстративное фото из архива "МГ" Официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев в Facebook написал, что в ходе заседания МВК была поднята проблема разосланных комитетом государственных доходов писем предпринимателям - участникам проекта Ashyq.
- Вице-премьером были высказаны замечания в адрес фискальных органов о недопустимости подобных случаев и поручено отозвать все письма, дискредитирующие политику государства по защите и поддержке бизнеса. Председатель комитета государственных доходов заверил, что все претензии, в кратчайшие сроки, будут аннулированы, - написал Байтанаев.
Накануне в социальных сетях появилась фотография письма, которое получили предприниматели двух регионов от налоговой службы. В них говорилось, что согласно проведённому анализу, исходя из данных системы Ashyq и чеков онлайн ККМ, установлены расхождения по полноте отражения доходов. Предприниматели взаимосвязь не поняли: сканировать QR-код на входе обязан каждый посетитель, а покупки совершает далеко не каждый входящий в помещение человек. В пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (на балансе которого находится Ashyq) сообщили, что рассылка от КГД не была согласована с МЦРИАП и никакие персональные данные министерство не предоставляло. Они заверяют, что при сканировании QR-кода ИИН пользователя не сохраняется в базах данных, то есть Ashyq не владеет информацией, заходило ли конкретное лицо в конкретное заведение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.