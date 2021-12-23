- Сейчас это важно, люди закупают продукты к Новому году. У вас в магазинах есть сотни наименований, где цены в принципе государство не регулирует. Цены растут и нужно поддержать жителей области, - сказал аким ЗКО.

- В том числе шесть уведомлений по статье 174 ПК РК (Применение разных цен), четыре уведомления по статье 170 ПК РК (Установление и (или) поддержание цен либо других условий приобретения или реализации товаров) и одно уведомление по статье 194 ПК РК (предоставление отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение), - пояснил Салават Вахитов.

ИП "Едаменко" по сахару;

ИП "Абатов" по сахару;

ТОО "Dina Market" по сахару;

ТОО "Идеал Маркет" по сахару;

ТОО "Перун Трейд" по мясу кур;

ТОО "Астанапрод" по мясу кур;

ТОО "Орал Логистик" по мясу кур;

ИП "Марченко" по мясо кур;

ТОО "Уральская птицефабрика" по яйцам;

22 декабря в акимате прошло заседание по сдерживанию розничных цен на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ). Глава региона Гали Искалиев попросил руководителей торговых сетей поддержать население и снизить торговую надбавку с 15% до 10% по 19 позициям.Как оказалось, некоторые торговые сети продавали социально-значимые товары с надбавкой более 15%. Руководитель департамента агентства по защите и развитию конкуренции ЗКО Салават Вахитов отметил, что по итогам проведённого анализа на рынке СЗПТ, вынесено 11 уведомлении по признакам нарушений законодательства в области защиты конкуренции.Он озвучил нарушителей норм:На сегодня все нарушения устранены, уточнили в акимате.