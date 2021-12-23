Казахстанцы скупают квартиры на турецком побережье
Риелторы заявляют о десятках тысяч сделок с турецкой недвижимостью, сообщает телеканал КТК.
Изображение Alp Cem с сайта Pixabay
Цены на недвижимость выросли и в Турции. Однако квартиры и виллы активно скупают, в том числе граждане Казахстана.
- С 2021 года цены на недвижимость выросли на 30%, аренда подорожала на 50%. Однако спрос на жилье не падает. Покупают его в основном иностранцы. Наибольший спрос – среди россиян и казахстанцев, - рассказывает риелтор Джихангир Гоклер.
По данным турецких СМИ, за последний месяц почти 300 казахстанцев стали владельцами квартир у моря. Примечательно, что для иностранцев существуют ипотечные программы. Также наличие жилья позволяет получить вид на жительство.
Экономисты предполагают, что наши соотечественники таким образом пытаются сохранить имеющийся капитал.
- Значительная часть казахстанцев, которая сейчас активно инвестирует в Турцию, живёт там. Это связано в целом с неуверенностью, наверное, стабильности: как экономической, так и политической в ближайшие годы. Поэтому уезжает средний класс, выше среднего класса. Люди хотят сделать «запасной аэродром». В Турции очень благоприятный климат, очень низкие цены, низкая стоимость проживания, качество жизни выше за сопоставимые деньги, - считает экономист Рахим Ошакбаев.
По данным риелторских агентств, казахстанцы сейчас на пятом месте по количеству купленного в этом месяце жилья в Турции. Впереди только граждане Ирана, Ирака, России и Германии.
Накануне глава «Отбасы банка» дала прогноз по ценам на жилье в Казахстане на 2022 год.
