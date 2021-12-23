Олимпийский чемпион также вручил малышу памятные подарки, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бахтияр Артаев на ринге перерезал путы маленькому жителю Уральска С 15 по 23 декабря в Уральске проходит чемпионат Казахстана по боксу среди мужчин. Честь нашей области защищают 10 спортсменов. Всего на чемпионате принимают участие 211 боксеров со всех уголков Казахстана. Главным гостем стал олимпийский чемпион, десятикратный чемпион страны, заслуженный мастер спорта, вице-президент федерации бокса РК Бахтияр Артаев. Во время чемпионата к Бахтияру Артаеву с необычной просьбой обратился житель Уральска, офицер Нацгвардии Заманбек Орынбасар. Он попросил прославленного боксёра по казахскому обычаю перерезать путы своему годовалому сыну Айсултану. Олимпийский чемпион с радостью согласился. Кроху при поддержке родителей поставили на белую ткань с надписью "Тай-Тай". Бахтияр большим ножом перерезал путы, после чего кроха сделал первые шаги. Чемпион также подарил малышу памятные подарки.
- Всей семьей решили данный обряд провести здесь на соревнованиях. Я сам с детства занимался боксом, Бахтияр Артаев является для меня кумиром. Безусловно, хотелось бы, чтобы сын стал в будущем спортсменом. Буду его направлять, давать свои советы, но, конечно, он сам решит связывать ли свою жизнь с боксом или нет, - говорит Заманбек Орынбасар.
Бахтияр Артаев на ринге перерезал путы маленькому жителю Уральска