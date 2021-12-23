– Машину кое-как очистил от снега, со двора выехать тоже проблема. Ехал со второго рабочего, не увидел ни одной спецтехники, которая чистила бы дороги. Зато в центре через каждые 50 метров она работает. На окраинах не люди живут? - возмущается житель города Семён.

– Утром вышли из дома, красота неописуемая! Дети обрадовались, начали в снежки играть, вечером договорились снеговика слепить. Хорошо что снег пошёл, зима ведь и должна быть такой. Тем более скоро новый год, а какой новый год без снега? - говорит другой уралец Ислам.

– В первую очередь очищаются центральные улицы, места массового скопления людей, а также подъездные пути к социальным объектам и населенным пунктам, - отметили в акимате.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Ночью в Уральске начался обильный снегопад, который перерос в метель, а утром уральцы столкнулись с проблемой заметённых дорог.К слову, многих горожан снегопад всё же обрадовал. Люди с удовольствием фотографируются и делятся снимками в социальных сетях.В пресс-службе акима города сообщили, что на утро 23 декабря с городских улиц вывезли более девяти тысяч кубометров снега. Уборкой занимаются 99 единиц специальной техники и 241 рабочий.Работа ведется в круглосуточном режиме.