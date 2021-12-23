Судебная коллегия приняла во внимание, что Хаменова может оказать давление на участников процесса, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанская мажилисвумен стала заместителем акима Атырауской области 22 декабря стало известно, что заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову арестовали и водворили в следственный изолятор, где она будет находиться до суда. Ранее, 12 декабря следственный суд санкционировал в отношении чиновницы меру пресечения в виде домашнего ареста.
- Судебная коллегия приняла во внимание, что Хаменова подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления, санкция которой предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы, занимая руководящую должность и имея влияние и прочные социальные связи в данном регионе, может оказать давление на участников процесса и на объективное расследование дела, - говорится в сообщении пресс-службы Атырауского областного суда.
О задержании чиновницы стало известно 10 декабря. Её и руководителя областного управления культуры подозревают в получении взятки в размере 4,5 миллионов тенге. Бакытгуль Хаменова была назначена заместителем акима Атырауской области в марте 2020 года. До этого была депутатом мажилиса Парламента Казахстана VI созыва от партии Nur Otan, а также членом комитета по вопросам экологии и природопользованию.