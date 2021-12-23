Свободных мест на проведение корпоративов в кафе и ресторанах почти не осталось, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске корпоративы вернулись с "удаленки" Иллюстративное фото из архива "МГ" Совсем недавно главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев призвал рестораторов отказаться от проведения новогодних корпоративов. Он считает, что это подвергнет жителей ЗКО опасности. Несмотря на то, что регион находится в "зелёной" зоне, после новогодних корпоративов ЗКО вновь может оказаться в "красной". Впрочем, рестораторы не согласны просиживать в пустую новогодние праздники, а пытаются на этом заработать, обещая своим потенциальным клиентам вернуть деньги, если корпоратив вдруг не состоится. Цены на проведение новогодних вечеров в кафе и ресторанах разнятся. Всё зависит от месторасположения заведений, статуса и предложенной кухни, а также наличия и количества алкоголя. В топовых ресторанах стоимость корпоратива на одного человека составляет от 15 тысяч тенге. В меню входят два горячих, три холодных блюда и три салата. Рестораторы обещают, что на торжестве будет не более 100-200 человек. В кафе цена начинается от девяти тысяч тенге. В столовых или небольших кафе стоимость новогоднего праздника стоит шесть тысяч тенге и более. Между тем принимающие заказы владельцы заведений в большей степени уверены, что корпоративы будут и даже готовят развлекательные программы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они говорят, что спрос рождает предложение. И сейчас уже почти не осталось свободных мест. Напомним, в прошлом году госслужащие ЗКО отказались от корпоративов и собрали 14 млн тенге для помощи малообеспеченным семьям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.