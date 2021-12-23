Индекс доступности ипотеки в Казахстане составил всего 0.7, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске 198 семей получили ключи от новых квартир Аналитики Energyprom сообщили, что в глобальном рейтинге Numbeo по доступности ипотеки Казахстан занял 71-ое место среди 111 стран. Средний ипотечный заём в Казахстане составляет 143,52% от среднего нетто-дохода. В топе рейтинга Саудовская Аравия (индекс - 5,1), США (индекс - 3,4) и Пуэрто-Рико (индекс - 3,1). Самая недоступная ипотека в Гане (индекс - всего 0,04), Аргентине (индекс - 0,09) и Иране (индекс - 0,13).
- Ипотека как процент от дохода — это отношение фактической ежемесячной стоимости ипотеки к нетто-доходу члена домохозяйства. Чем меньше показатель, тем лучше. Индекс доступности ипотеки является обратной величиной этого показателя, - пояснили аналитики.
В расчётах предполагается, что ипотека берётся на 20 лет на дом или квартиру площадью 90 квадратных метров. Тем временем сообщается, что казахстанцы активно скупают жильё в Турции. Накануне глава «Отбасы банка» дала прогноз по ценам на жилье в Казахстане на 2022 год. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.