Ревакцинацию в мегаполисе прошли 45 тысяч человек, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанский ученый: Не переживайте, если нет антител после прививки от КВИ Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе брифинга в РСК руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев сказал, что для ревакцинации жителям доступны две вакцины: Vero Cell и QazVac. Первого препарата в городе имеется в запасе 223 тысячи доз, казахстанской вакцины - 50 тысяч доз.
- О поступлениях других видов вакцин пока, к сожалению, сведений нет. Необходимо продолжить кампанию по ревакцинации. Сегодня препарата Pfizer для платной вакцинации нет в наличии, и я призываю жителей ревакцинироваться имеющимися вакцинами QazVac и Vero Cell, они ничуть не уступают по эффективности, - сказал Табынбаев.
На вопрос о гуманитарных вакцинах главный врач города ответил, что все дозы Coronovac израсходованы и планов по новым поступлениям нет. Стоит отметить, что ревакцинацию в мегаполисе уже прошли 45 тысяч человек. Три с половиной тысячи жителей записались на платную ревакцинацию Pfizer. Правда, сколько им придётся ждать, неизвестно. Ранее министр здравоохранения Казахстана сообщал, что в будущем для ревакцинации будут использовать "Спутник Лайт". Пока же выбор ограничен. При этом сам же Минздрав давал рекомендации по использованию разных препаратов для прохождения ревакцинации. 11 октября ВОЗ первый раз дала свои рекомендации по ревакцинации. Эксперты организации считают, что дополнительная прививка должна быть предложена людям с иммунодефицитом и лицам старше 60 лет, которые привились препаратами Sinovac или Sinopharm. В середине декабря организация заявила, что у ВОЗ нет доказательств эффективности бустерных доз против нового варианта коронавируса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.