- Войдя в дом, сельчанин обнаружил дома супругу с молодым человеком, которые мило проводили время вместе. Глава семьи начал выяснять отношения. Между супругами завязалась ссора, в ходе которой девушка нанесла по лицу мужа несколько ударов предметом домашнего обихода, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл 19 декабря в Павлодарской области. Житель региона решил устроить сюрприз жене в свой день рождения и вернутся из командировки пораньше.Именинник обратился в полицию, которая направила его на медицинскую экспертизу. Заключение подтвердило телесные повреждения лёгкой степени. Тем не менее протокол в отношении супруги составили, административный суд поставит в деле точку.