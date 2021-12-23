по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП (87 510 тенге);

по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП (116 680 тенге);

по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП (145 850 тенге);

по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП (204 190 тенге);

по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП (291 700 тенге).

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе по ЗКО, с начала года в регионе за сообщения о коррупционных правонарушениях выплатили 962 тысячи тенге. Денежное вознаграждение получили пять человек. Если сумма взятки или причиненного ущерба не превышает тысячи МРП (2,9 млн тенге) или отсутствует ущерб, единовременное вознаграждение устанавливается в следующих размерах:По коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или причиненного ущерба превышает тысячу МРП, единовременное денежное вознаграждение составляет 10% от суммы взятки. Но не более четырёх тысяч МРП (11 668 000 тенге – из расчёта МРП на 2021 год). О фактах коррупции можно сообщить в Call-центр по номеру 1424, который работает в круглосуточном режиме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.