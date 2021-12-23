Новый проект по сборке автобусов презентовали на Совете по привлечению инвестиций в акимате региона российские предприниматели. Выпускаемую продукцию будут закупать местные перевозчики.
Вот такие автобусы презентовали инвесторы онлайн
Генеральный директор ООО ГК «Волгабас» презентовал свой проект по видеосвязи. Он отметил, что автобусы будут собирать на Уральском механическом заводе. Объём инвестиций составит порядка 20 миллиардов тенге.
- Мы планируем начать сборку автобусов уже в 2022 году. Мощность проекта - 50 газомоторных автобусов и 50 электробусов в год. С 2024 года объёмы увеличатся до 150 газомоторных автобусов и 400 электробусов в год. Для этого нам необходимо получить участок площадью до 10 гектаров. Также мы надеемся на государственную поддержку в вопросах сбыта техники, - отметил Алексей Бакулин.
Аким ЗКО отметил, что проект имеет хорошие перспективы.
- Проект одобрен. Даю задание акиму Уральска заключить договоры на покупку 50 автобусов. Они будут приобретаться предприятиями –пассажироперевозчиками. Они уже выразили заинтересованность в этой технике. При этом акимат региона выступит в качестве третьей стороны. Мы будем гарантировать сбыт продукции, - сообщил аким ЗКО Гали Искалиев.
Отметим, что Уральск славится и сборкой самолётов, точнее самолёта. В 2015 году в Уральске презентовали Lancair IV, собранный на базе АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания".
На совещании также стало известно, что за последние два года в ЗКО одобрено 44 инвестиционных проекта. Шесть из них уже работают, 22 на сумму 550 миллиардов тенге находятся на стадии строительства.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Руслан АЛИМОВФото автора
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!