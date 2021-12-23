Фото: qumash_kz/telegram Фотографию с рабочим, висящим на стреле крана, опубликовал Telegram-канал Qumash. Как выяснилось позже, фотография была сделана во время украшения главной городской ёлки на площади Исатая и Махамбета в Атырау. Мужчину подвесили на стрелу крана, видимо, не найдя других способов украсить ёлку. Между тем в акимате Атырау сообщили, что в отношении нарушителей техники безопасности будут приняты меры. - По данному факту проводится служебное расследование по несоблюдению правил техники безопасности на рабочем месте. Будут приняты меры, - прокомментировал случай пресс-секретарь акимата Атырау Нурислам Гумар. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.