- Из них 41 человек получили различные телесные повреждения, - отметил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

- В 12:30 на пешеходном переходе в районе школы №13 по улице Канцева 10-летнюю девочку сбила Toyota Ipsum. Аналогичный случай произошел в 8:00 по улице Баймуханова. 44-летний водитель за рулём ВАЗ-21099 сбил 10-летнего мальчика. В результате удара он получил лёгкие травмы, - рассказали в ДП Атырауской области.

22 декабря в городе сбили двух 10-летних детей. Стражи порядка просят водителей и участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения.