- Такая идея высказывалась, но это нужно собирать доказательную базу, очень сложно по каждому водителю. Я хотел бы всё-таки обратиться к сознательности наших граждан. Когда вы получаете предупреждение или видите, что за окном портится погода, не рискуйте своей жизнью. Понятно, что административное наказание иногда отрезвляет человека от необдуманных поступков. Тем не менее я, наверное, не сторонник этой идеи, - ответил глава МЧС на вопрос журналиста.

В 2020 году Владимир Беккер (будучи главой комитета по ЧС) говорил, что МВД рассматривает вопрос введения штрафов для водителей, выезжающих на закрытые из-за непогоды трассы. Сегодня, 23 декабря, министр по ЧС Юрий Ильин в ходе брифинга в СЦК отметил, что не является сторонником этой идеи.Стоит отметить, что ежегодно спасатели вытаскивают из снежных заносов водителей, которые выехали на трассу уже после предупреждения о закрытии дороги.