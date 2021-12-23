В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -17..-19, ночью похолодает до -23..-25. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет -4..-6 градусов, ночью -10..-12 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -11..-13 градусов. Ночью похолодает до -15..-17 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут 0..+2 градусов, ночью опустятся до -3..-5 градусов. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По республике ожидается туман, гололёд, усиление ветра на северо-западе, севере, востоке, в центре страны с низовой метелью.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.