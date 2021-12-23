Случай произошел 22 декабря в режимном учреждении УГ-157/7 в Атырау. По сообщеню пресс-службы департамента УИС по Атырауской области, вечером 22 декабря сотрудники учреждения УГ-157/9 заметили над охраняемой территорией неизвестный летающий объект. - Несмотря на темноту, объект удалось сбить.При осмотре выяснилось, что это беспилотный летательный аппарат - дрон, - рассказали в пресс-службе ведомства. К дрону неизвестные привязали сверток с iPhone и двумя USB-шнурами. - По данному факту материалы переданы в органы для дальнейшего расследования, - отметили в департаменте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.