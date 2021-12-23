Для начала очищаем луковиц, но не срезаем корешки. Затем необходимо его промыть в холодной воде, чтобы не прослезиться. Затем по поверхности лука необходимо сделать надрезы, но, ни в коем случае не задевайте основания луковицы. Он должен остаться целым!

Аккуратно шинкуем поперек луковицу. В итоге у вас останется только основание, которое очень жесткое и в принципе не используется.

Фото с сайта pixabay.com Не зря говорят: "Лук от семи недуг". Однако даже опытные хозяйки знают, что если не использовать специальные приспособлении при нарезании, овощ расслаивается. Мы вам расскажем, как нашинковать лук с помощью одной хитрости, используя только нож.Даже большую луковицу вы порежете за считанные секунды, без всяких сложностей. Этот лайфках облегчит вам кухонную жизнь!