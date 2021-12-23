Наблюдая за опытными поварами, мелко нарезать лук, казалось бы, совсем просто. Они так виртуозно шинкуют овощи! Лук добавляют почти во всех приготовлениях, будь это суп, второе или легкий салатик. Он очень полезен в сезон простуд. В нем содержатся минеральные соли, которые нормализует водно-солевой баланс, различные витамины и другие, важные для организма вещества. Обладает бактерицидным действием и поддерживает иммунную систему. (без названия) Фото с сайта pixabay.com Не зря говорят: "Лук от семи недуг". Однако даже опытные хозяйки знают, что если не использовать специальные приспособлении при нарезании, овощ расслаивается. Мы вам расскажем, как нашинковать лук с помощью одной хитрости, используя только нож.
  • Для начала очищаем луковиц, но не срезаем корешки. Затем необходимо его промыть в холодной воде, чтобы не прослезиться. Затем по поверхности лука необходимо сделать надрезы, но, ни в коем случае не задевайте основания луковицы. Он должен остаться целым!
  • Аккуратно шинкуем поперек луковицу. В итоге у вас останется только основание, которое очень жесткое и в принципе не используется.
Даже большую луковицу вы порежете за считанные секунды, без всяких сложностей. Этот лайфках облегчит вам кухонную жизнь! Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.