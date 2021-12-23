Щука целая - желательно крупная

Репчатый лук - 3 штуки

Морковь - 2 штуки

Растительное масло - 3 столовые ложки

Батон - 3 кусочка

Молоко - 70 мл

Яйцо - 1 штука

Майонез - 3 столовые ложки

Лимонный сок - 2 чайные ложка

Соль, черный перец - по вкусу

Фото Ольги Стихаревой Фаршированная овощами щука - это безумно вкусно, очень красиво и аппетитно, а приготовить это блюдо не составит особого труда. А еще блюдо сытное и полезное и очень вкусное основное блюдо, которое идеально подойдет для торжества самого высокого уровня. Сытная начинка состоит из рыбного филе, обжаренного лука и моркови, при желании можно добавить грибы. Для приготовления фаршированной щуки нам понадобятся следующие ингредиенты:щуку тщательно очищаем от чешуи, отрезаем голову, вспариваем брюхо, удаляем внутренности, промываем ее и подсушиваем. С головы удаляем жабры. Кожу рыбы аккуратно стягиваем, стараясь не повредить. Филе отделяем от костей. Лук нарезаем небольшими кусочками, морковь натираем на крупной терке, обжариваем овощи на среднем огне и остужаем. Батон замачиваем в молоке на 10 минут. В миске соединяем филе, обжаренные овощи и хлеб, добавляем яйцо, сок лимона и специи и измельчаем с помощью блендера. Кожу щуки заполняем начинкой, аккуратно вставляем голову, можно слегка ее зашить. Противень застилаем бумагой для выпечки, выкладываем луковые кольца, смазываем подсолнечным маслом, поверх кладем рыбу и слегка смазываем маслом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духову на 45-50 минут. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.