Немного усилий и ... фаршированная щука станет настоящем украшением вашего праздничного стола. (без названия) Фото Ольги Стихаревой Фаршированная овощами щука - это безумно вкусно, очень красиво и аппетитно, а приготовить это блюдо не составит особого труда. А еще блюдо сытное и полезное и очень вкусное основное блюдо, которое идеально подойдет для торжества самого высокого уровня. Сытная начинка состоит из рыбного филе, обжаренного лука и моркови, при желании можно добавить грибы. Для приготовления фаршированной щуки нам понадобятся следующие ингредиенты:
  • Щука целая - желательно крупная
  • Репчатый лук - 3 штуки
  • Морковь - 2 штуки
  • Растительное масло - 3 столовые ложки
  • Батон - 3 кусочка
  • Молоко - 70 мл
  • Яйцо - 1 штука
  • Майонез - 3 столовые  ложки
  • Лимонный сок - 2 чайные ложка
  • Соль, черный перец - по вкусу
Способ приготовления: щуку тщательно очищаем от чешуи, отрезаем голову, вспариваем брюхо, удаляем внутренности, промываем ее и подсушиваем. С головы удаляем жабры. Кожу рыбы аккуратно стягиваем, стараясь не повредить. Филе отделяем от костей. Лук нарезаем небольшими кусочками, морковь натираем на крупной терке, обжариваем овощи на среднем огне и остужаем. Батон замачиваем в молоке на 10 минут. В миске соединяем филе, обжаренные овощи и хлеб, добавляем яйцо, сок лимона и специи и измельчаем с помощью блендера. Кожу щуки заполняем начинкой, аккуратно вставляем голову, можно слегка ее зашить. Противень застилаем бумагой для выпечки, выкладываем луковые кольца, смазываем подсолнечным маслом, поверх кладем рыбу и слегка смазываем маслом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духову на 45-50 минут.