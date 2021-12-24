Уроки будут проходить дистанционно, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО из-за сильного мороза отменили занятия для младшеклассников в школах По сообщению службы спасения, сегодня, 24 декабря в школах ЗКО занятия для учеников 1-4 классов будут проходить дистанционно из-за сильного мороза. Температура воздуха на 7:00 (по местному времени) составляет -25 градусов.