- Они открыли развязку, и у нас добавилось проблем. Вот выезжаешь, и приходится ехать до разворота, туда тоже на разворот далеко. Неудобно стало! И пробок стало ещё больше: по часу стоишь, чтобы выехать, а это время. Страдаем не только мы, но и пешеходы: они не хотят ходить к тем переходам и перебегают дорогу вот здесь. Тоже опасно, - говорит Айдос Оралгажыулы.

- У нас по Рыскулова оставались проблемные перекрёстки, где было светофорное регулирование, и, чтобы их исключить, была построена транспортная развязка и было обеспечено сквозное движение по проспекту. Здесь нет километра до переходов. Вот здесь есть река под мостом, есть переход – буквально отсюда 200 метров. И где-то 300 метров – существующий надземный переход, - комментирует руководитель отдела проектирования и развития управления городской мобильности Алматы Данияр Надырханов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы Жители сетуют, что теперь им приходится долго идти до пешеходного перехода. Поэтому некоторые перебегают проезжую часть на свой страх и риск.Жительница Куляш Калканбаева рассказала, что накануне под колёса авто тут попали три женщины, одна из них скончалась. Чиновники же отмечают, что им удалось перераспределить потоки транспорта и сократить время в пути.При этом в местной администрации пообещали рассмотреть переустройство перекрёстка.

