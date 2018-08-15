Школьную ярмарку городской акимат организует девятый год подряд. В преддверии учебного года предпринимателям города дается возможность продавать канцелярские товары в одном месте, а покупатели смогут приобрести необходимые товары по выгодной цене. - У меня четверо детей. Двое из них школьного возраста. Чтобы собрать одного ребенка к школе, я трачу около 100 тысяч. В эту сумму входит одежда, обувь и канцелярские товары. Я каждый год приезжаю на школьную ярмарку из Аксая. Цены здесь значительно ниже, чем у нас. Да и скидку могут сделать. Я сама не работаю, - говорит жительница ЗКО Жанат БОРАНШИЕВА. Стоит отметить, что места для торговли предпринимателям предоставляются бесплатно. Для этого нужно предоставить в городской акимат соответствующие документы. - Я участвую на школьной ярмарке уже восьмой год. Покупателей очень много. Люди приезжают из отдаленных поселков, чтобы собрать детей в школу. Для нас это тоже выгодно. Товар разного производства. Но я стараюсь закупаться в России, так как там товар более качественный. Места мы получаем бесплатно. Для этого каждый год заранее подаем заявку в акимат. Цены у нас фиксированные, согласованные с акиматом. Нас заранее предупреждают, чтобы мы цены не завышали. А также многодетным семьям предусмотрены скидки до 70%, а малоимущим мы предоставляем товар бесплатно, для этого нужно обратиться к нам с соответствующими документами. Так, ребенка к первому классу мы можем собрать за 5 тысяч тенге. В эту сумму входит канцтовары на первое время. Единственная просьба к нашим маленьким покупателям, чтобы они хорошо учились, - рассказала продавец канцтоваров Галия МЕДРЕСОВА. Как рассказал и.о руководителя отдела предпринимательства города Уральск Мейрам ХАЙРОВ, число предпринимателей, желающих участвовать в данной ярмарке, ежегодно растет. - В рамках республиканской акции "Дорога в школу" по многочисленным просьбам жителей города и области проводится школьная ярмарка. В ней участвуют 150 предпринимателей. Цены ниже рыночных на 10-15%. Специалистами нашего отдела проводится мониторинг цен. Мы разъясняем, чтобы цены не завышали, а предприниматели в свою очередь придерживаются наших рекомендаций. Но нарушения были. Мы проводили профилактические работы, говорили с предпринимателями и устраняли нарушения. Оказание помощи социально уязвимым слоям населения - это наша просьба к предпринимателям. Они нас в этом поддерживают, - заявил Мейрам ХАЙРОВ.