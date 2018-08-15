Иллюстративное фото с сайта www.nkzu.kz Гранты выделялись на подготовку специалистов в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства и легкой промышленности. Всего было принято 325 заявок от абитуриентов, по итогам заседания комиссии были удовлетворены заявки от 230 лучших кандидатов. Среди них 149 – на педагогические специальности, 56 медицинских, 9 - в отрасли сельского хозяйства, 2 - технологии и дизайна продукции легкой промышленности, 14 – автоматизации и управления. Кроме того, 16 студентов стали обладателями образовательных грантов по подготовке магистров в рамках «Программы развития экономики региона» и «Управления землепользования». - Молодые люди, получившие возможность обучаться за счет средств местного бюджета, должны быть лучшими, ведь именно они в последующем будут трудиться в нашем регионе. Мы скрупулезно подошли к методике отбора абитуриентов, каждый грант выделяется государством с конкретной целью. После окончания вузов выпускники будут трудоустроены по специальности, закрыв таким образом имеющийся сегодня кадровый дефицит в своих отраслях, - отметил Нурлан Ногаев. Напомним, в 2017 году акиматом Атырауской области было выделено 222 образовательных гранта, из них 178 на педагогические специальности, 35 медицинские и 9 студентов на ветеринарные специальности. Студенты, прошедшие обучение за счет государства, в дальнейшем будут трудоустроены по специальности на территории Атырауской области.