Иллюстративное фото из архива "МГ" - Решением специализированного административного суда г. Уральск за неисполнение противопожарных мерприятий владелец ТД "Форум" привлечен к штрафу 168350 тенге с приостановлением деятельности ТД сроком на 90 дней, - сообщил начальник управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан ТУРЕГЕЛДИЕВ. Также, по словам Ерлана ТУРЕГЕЛДИЕВА, к ответственности привлекались владельцы следующих объектов: 1. ТРК "Сити центр" - штраф на сумму 481 тысяча и приостановка на 30 дней, нарушения были устранены. 2. Рынок "Шебер" - штраф на сумму 168 тысяч 350 тенге тенге. 3. ТД "Жадыра" - штраф на сумму 168 тысяч 350 тенге и приостановка деятельности на 60 дней. 4. ТД "Школьник" - штраф на сумму 168 тысяч 350 тенге и приостановка деятельности на 90 дней. Нарушения были устранены. 5. ТРЦ "Asia Mall" - штраф на сумму 168 тысяч 350 тенге тенге. 6. ТД "Строймарт" - штраф на сумму 240 тысяч 500 тенге и приостановка деятельности на 90 дней. 7. Рынок "Алтын Алма» и рынок "Золотая Чаша" - штраф на сумму 962 тысячи тенге с приостановкой деятельности на 90 дней. 8. ТД "Клондайк" - штраф на сумму 168 тысяч 350 тенге с приостановкой деятельности на 90 дней. 9. Рынок "Ел ырысы" - штраф на сумму 168 тысяч 350 тенге. 10. ТРЦ "Орал" - на рассмотрении. 11. ТД "Адал" - на рассмотрении. 12. ТОО «Квант» ТД "Казахстан" (Бурлин) штраф 1,2 млн тенге с приостановкой на 90 дней. 13. ТРЦ "Форум" - штраф на сумму 168 тысяч 350 тенге и приостановка деятельности на 90 дней. 14. Рынок "Мирлан" – на рассмотрении.