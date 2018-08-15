Иллюстративное фото с сайта riavrn.ru

Специализированный административный суд города Атырау рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы, которая месяц назад пришла на свидание к своей дочери с сотовым телефоном.

- В комнате досмотра учреждения УГ-157/11 у гражданки был обнаружен и изъят сотовый телефон марки «Samsung Duos», предназначавшийся для ее дочери, отбывающей наказание, - рассказали в пресс-службе специализированного административного суда города Атырау.

Суд признал нарушительницу виновной по ч.1 ст.481 КоАП РК "Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов". Женщине назначено административное взыскание в виде предупреждения. Изъятый телефон марки «Samsung Duos» конфискован в доход государства.