15 августа аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ проинспектировал строительство школы на 900 мест в микрорайоне "Сарытау", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, здание состоит из 9 блоков разной этажности, связанных между собой в единый комплекс. Генеральным подрядчиком является ТОО "Жиенбай". - ТОО "Жиенбай" приступило к строительству данного объекта 20 июня этого года. После предыдущего подрядчика нам достались только голые стены. Мы проводим внутреннюю отделку, сантехнические, электрические работы. На сегодняшний день строительство окончено на 95%. Остались только мелкие работы. Мы постараемся закончить строительство в срок. Кроме 9 блоков, есть работа по подвальному помещению, по техническому этажу. А внутренняя отделка почти окончена. Сейчас мы уже заносим парты, доски и другую мебель, устанавливаем умывальники в классах. Санузлы тоже почти готовы, - рассказал главный инженер ТОО "Жиенбай" Боранбай МЕРГАЛИЕВ. Стоит отметить, что новую школу пообещали сдать к 20 сентября. Как отметил подрядчик, здание школы досталось им в черновом варианте. На момент передачи объекта было окончено около 60% работ. Как стало известно, новая школа будет отвечать всем современным стандартам качества. Кабинеты химии, биологии, физики будут оснащены всем необходимым оборудованием. Также будут 4 IT-кабинета. Стоит отметить, что в штате школы будут работать 150 учителей. - На данный момент в списке состоят 800 детей. Из них 150 детей в группах мини-центра, 100 детей из групп предшкольной подготовки. Учителя будут переведены из соседних школ со своими классами, - заявила заместитель руководителя отдела образования города Уральска Батика ПАЙДИНА. Аким ЗКО пояснил, что на предыдущего подрядчика подали в суд. - Мы подали в суд, так как предыдущий подрядчик не справился со своими прямыми обязанностями и не смог окончить строительство в срок. Он будет нести ответственность. Перед вами стоит задача, чтобы школа была качественной. Здесь будут учиться наши дети, - обратился Алтай КУЛЬГИНОВ к подрядчику. Напомним, строительство школы в микрорайоне Сарытау в поселке Зачаганск началось в октябре 2016 года. Ее открытие должно было пройти еще в конце 2017 года, однако подрядчик не успел закончить все работы и ввод здания в эксплуатацию отложили еще на полгода - до второго квартала 2018 года. Фото Медета МЕДРЕСОВА