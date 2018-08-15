В своем выступлении руководитель региона назвал строительство одним из локомотивов экономического развития республики, подчеркнув, что от результатов работы отрасли напрямую зависит качество жизни граждан и решение важнейших государственных задач. Он заметил, что сегодня многое делается для развития строительной отрасли. - Вы вносите огромный вклад в экономику страны. Ветераны строительной отрасли помнят, какие технологии использовались в недалеком прошлом. Сегодня, благодаря политике главы государства, мы привлекаем в этот сектор новейшие технологии, используем новые материалы, что позволяет нам улучшать качество возводимых социальных объектов и инфраструктуры. Это позволяет создавать уникальные архитектурные строения, - сказал Нурлан Ногаев. В 2018 году в регионе было начато строительство 44 многоэтажных жилых домов на 3892 квартиры, 34 дома сдадут в эксплуатацию в этом году. В областном центре идет строительство 39 жилых домов, остальные - в районах. Стоит отметить, что это рекордный показатель строительства жилья, самый большой объем в регионе за годы независимости. Кроме этого, в настоящее время в области строятся 16 детских садов на 3214 мест, из них до конца года планируется завершить строительство 14 детсадов. Продолжается активное строительство учебных заведений. До конца 2018 года в планах завершить строительство 8 школ на 1968 мест. Еще 6 строящихся школ будут сданы в эксплуатацию в следующем году. Не остаются в стороне от внимания властей и объекты здравоохранения, культуры и спорта. До конца года планируется сдать в эксплуатацию 8 объектов здравоохранения, 6 домов культуры, три объекта для развития спорта. В 2017 году в Атырауской области было построено 371 км дорог, что в два раза превышает показатели 2016 года. В 2018 году запланировано заасфальтировать 280 километров дорог. Глава региона отметил, что это только часть большой работы. Большой фронт работ предстоит в части благоустройства населенных пунктов. Кроме того, ежегодно увеличивается объем бюджетных средств, выделяемых на строительство и ремонт социальных объектов – больниц, школ, детских садов. - Ваша задача, используя новейшие технологии, повышая уровень профессионализма, быть конкурентоспособными. Необходимо строить качественные объекты, соблюдая все нормы безопасности. Все, что возводится вашим трудом, отражается на благосостоянии общества. Мы, со своей стороны, используя финансирование республиканского, областного бюджетов, средства недропользователей даем заявки на строительство тех объектов, которые сегодня жизненно необходимы населению. Позвольте поздравить всех вас с профессиональным праздником. Пожелать вам и вашим семьям благополучия, процветания, мира и добра, - отметил Нурлан Ногаев. На торжественном собрании лучшие работники строительной и дорожной отрасли были награждены нагрудным знаком «Почетный строитель», «Почетный архитектор». Благодарственными письмами министерства инвестиции и развития, областного акимата и маслихата.