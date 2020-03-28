Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным управления здравоохранения Атырауской области, первая пациентка 21 марта прибыла из города Нур-Султан в Атырау. 26 марта в связи с симптомами ОРВИ были получены анализы на наличие вируса, в результате выявлено заражение опасной инфекцией. Уточним, что до прибытия этого больного в Атырау действовало постановление главного государственного санитарного врача Казахстана, согласно которому прибывших из-за рубежа делили на три категории. Данный протокол не регламентировал проверку прибывших граждан внутренними рейсами. Таким образом, прибывшая в Атырау обратилась в поликлинику, почувствовав недомогание. За это время она находилась в контакте только с пятью членами своей семьи. Все они взяты под наблюдение. Второй пациент, девушка, 17 марта вылетела из Стамбула в Алматы, а затем из Алматы в Атырау. Так как она была в контакте с прилетевшим из Стамбула в Алматы инфицированным жителем Нур-Султана, у нее были взяты анализы. В результате выявлено заражение инфекцией. Она находилась в контакте с тремя людьми. Они также установлены и взяты под контроль. Третий пациент 26 марта прилетел из Амстердама. Этим рейсом в Атырау прибыли еще 8 человек, и только у одного была обнаружена коронавирусная инфекция. Больше ни с кем человек в контакт не вступал. Все прилетевшие были помещены под карантин, у них взяты анализы. Состояние трех больных сейчас удовлетворительное. Согласно соответствующему протоколу, проводится госпитализация, проводятся лечебные мероприятия. Их состояние врачи оценивают как стабильное, пациенты находятся на контроле. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.