Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

В генпрокуратуре РК сообщили, что в Алматы частного судебного исполнителя осудили за присвоение денег и мошенничество в особо крупном размере.

Выяснилось, что исполнитель использовал своё положение и присвоил более 370 миллионов тенге, которые должны были достаться взыскателям. Он также незаконно забрал автомобиль Range Rover, причинив ущерб свыше 19 миллионов тенге.

Алмалинский районный суд приговорил его к 8 годам лишения свободы, конфискации имущества, полученного преступным путём, и запретил работать судебным исполнителем. Приговор пока не вступил в законную силу.