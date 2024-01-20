По данным ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол», по состоянию вечером 20 января на территории области отмечается ухудшение погодных условий. В трассах региона местами отмечается гололед с сильным боковым ветром. Кроме этого, при минусовой температуре идет дождь.

В связи с этим принято решение ограничить движение по следующим участкам трасс: