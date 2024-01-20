По данным ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол», по состоянию вечером 20 января на территории области отмечается ухудшение погодных условий. В трассах региона местами отмечается гололед с сильным боковым ветром. Кроме этого, при минусовой температуре идет дождь.
В связи с этим принято решение ограничить движение по следующим участкам трасс:
- «Самара-Шымкент» - от границы РФ до поста ГАИ города Уральск.
- «Уральск -Таскала гр.РФ» - от города Уральск до границы РФ Озинки.
- «Атырау-Уральск» - от города Уральск до поселка Чапаево.
- «Теректі-Аксай» - от поселка Теректі до города Аксай.
- «Казталовка-Жанибек-гр.РФ» - от поселка Казталовка до поселка Жанибек.
- «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ» - от поселка Чапаево до поселка Казталовка.