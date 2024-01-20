Трагедия произошла 20 января около 17.00 на трассе Уральск-Атырау, недалеко от поселка Самал Акжайыкского района. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, 41-летний водитель Mazda CX-7 выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение со встречно ехавшей фурой.
В результате ДТП водитель легковушки и двое пассажиров скончались на месте. Погибшими оказались 40-летняя женщина и 12-летний ребенок. Еще один 15-летний подросток госпитализирован в центральную больницу Акжайыкского района. Все они являются гражданами Узбекистана. В пресс-службе управления здравоохранения позже обещали прокомментировать состояние подростка. Полицейское начали расследование.
