Стадион имени П.Атояна находится на балансе государства. В управлении физической культуры и спорта по ЗКО уже подготовили проектно-сметную документацию по капитальному ремонту футбольного поля и беговой дорожки. Глава облспорта Женис Нигметуллин говорит, что готовится вторая ПСД на ремонт трибун, подтрибунных помещений, санузлов и освещения.

– После положительного заключения мы начнем ремонт спортивного объекта. В федерации футбола Казахстана реализуется проект «Алан». Мы хотим стать участниками этого проекта, и тогда за счет средств УЕФА можно будет провести реинновацию газона за их счет. Сейчас ведутся переговоры, - говорит Женис Нигметуллин.

По проекту, газон на стадионе будет заменен на искусственный производства Италии. Такой газон соответствует международным стандартам и его можно эксплуатировать дольше. Также он не требует особенного ухода.

– Тем более с 2024 года Федерация футбола Казахстана будет заявлять стадион для участия в играх Премьер-лиги. Для этого на стадионе должен быть подогрев. Но это только на уровне переговоров, - отметил Женис Нигметуллин.