По информации пресс-службы акимата Актюбинской области, в акимате прошло совещание по вопросам развития массового спорта в регионе.

Руководитель управления физической культуры и спорта Евгений Гончаров доложил о проводимой и запланированной работе. Так, по его словам, ежегодно в нашей области проводится порядка 3500 спортивно-массовых мероприятий различного уровня, охватывающих 400 тысяч человек, в том числе в сельской местности - 170 тысяч человек. В 2022-2023 учебном году по программе дополнительного образования в школах функционировали почти 2,8 тысячи спортивных секций, которые посещали более 84 тысяч детей.

Вместе с тем в сфере спорта немало вопросов, требующих решений. В целях решения проблемы нехватки объектов спортивной инфраструктуры в 2023 году по области построены и введены в эксплуатацию 15 физкультурно-оздоровительных комплексов, из них 13 – в сельской местности.

- Сделано многое, открываются спортивные площадки, ФОКи на местах, эту работу необходимо системно и точечно продолжить. Поручаю управлению спорта разработать Дорожную карту, которая будет содержать в себе детальную информацию о строительстве новых объектов. На сегодня 80% спортивных площадок, расположенных на территории общеобразовательных школ, во дворах многоэтажных домов нуждаются в ремонте. Управлениям спорта, образования, создаваемому управлению по делам молодёжи и другим ответственным госорганам необходимо активизировать работу в данном направлении, - сказал аким области Асхат Шахаров.

По итогам совещания аким области дал ответственным лицам конкретные поручения и определил сроки для устранения недочетов.