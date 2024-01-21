В начале каждого года рынок труда в Казахстане оживает, предоставляя уникальные возможности как для соискателей, так и для работодателей. Так, по данным сайта headhunter.kz, первая половина января 2024 года не стала исключением. Отмечен внушительный рост числа вакансий и предлагаемых зарплат.

На протяжении первых двух недель января работодатели разместили более 40 тысяч вакансий на сервисе hh.kz. Спрос на рабочую силу значительно вырос, увеличившись в два раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным hh.kz, лидерами по спросу остаются работники в сфере продаж и обслуживания, представляя более 11% всех размещенных вакансий. На втором месте – бухгалтера с почти тремя тысячами вакансий, а на третьем – продавцы- консультанты с более чем 2 тысячами предложений о работе.

Топ-20 востребованных профессий в начале 2024 года:

Менеджер по продажам – 11%

Бухгалтер – 7%

Продавец-консультант/кассир – 5%

Водитель – 2%

Администратор – 2%

Торговый представитель – 2%

Учитель, преподаватель, педагог – 2%

Оператор call-центра – 2%

Повар, пекарь, кондитер – 2%

Офис-менеджер – 2%

Официант, бармен, бариста – 2%

Программист, разработчик – 2%

Секретарь, помощник руководителя, ассистент – 1%

SMM-менеджер, контент-менеджер – 1%

Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог – 1%

Кладовщик – 1%

Кассир-операционист – 1%

Юрист – 1%

Сервисный инженер, инженер-механик – 1%

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик – 1%

Не менее интересно, что в начале года не выявлено ни одной сферы, где был бы зафиксирован спад в спросе на персонал.