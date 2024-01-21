Инцидент произошел 19 января в доме №61 по улице 1-й Завокзальный тупик. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, 36-летний житель многоэтажки в 23.00 распылил в своей квартире вещество для уничтожения тараканов. Позже соседи почувствовали недомогание и вызвали скорую.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что произошло массовое ингаляционное отравление химическим веществом. В приемный покой областной станции сокрой медицинской помощи доставили пять человек. пострадавшими оказались 50-летний мужчина, женщины 73, 42 и 32 лет и 5-летняя девочка.

Всех пациентов обследовали, осмотрели и оставили под динамическое наблюдение до утра. На утро состояние пострадавших было удовлетворительное, сознание ясное, гемодинамика стабильная, дыхание самостоятельное. 20 января всех отпустили на дальнейшее амбулаторное наблюдение.