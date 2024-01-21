Трагедия произошла 20 января около 17.00 на трассе Уральск-Атырау. На автодороге столкнулись Mazda CX-7 и фура. В результате ДТП скончались 40-летняя женщина и 12-летний ребенок. Еще один 15-летний подросток госпитализирован больницу Акжайыкского района. Все они являются гражданами Узбекистана.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что мальчик находится в реанимации Акжайыкскоц районной больницы. Туда же прибыли врачи ОДМБ и прооперировали его. На сегодня состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое. Он получает необходимое лечение.