41-летняя женщина купалась в реке, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Купающуюся женщину разрезало винтом моторной лодки в Уральске ЧП произошло 6 июня в 22.15 на реке Чаган, возле Чугунного моста. - 6 июня в 22.15 неизвестный на неустановленной моторной лодке при движении по реке Чаган в сторону п. Селекционный, возле «чугунного» моста, со стороны дачного общества «Дружба», совершил наезд на купающуюся в воде гражданку 1979 года рождения, которая от полученных в результате телесных повреждений скончалась, - рассказали тогда в полиции. По факту было начато досудебное расследование по ст. ст.344 ч.2 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации речного транспорта". На утро 9 июня стало известно, что поиски подозреваемого еще ведутся. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.