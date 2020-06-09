Иллюстративное фото с сайта gorlovka-TV.ru Как рассказали в центре занятости населения Уральска, согласно второму направлению государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек» выдаются безвозвратные государственные гранты. - Претендентами на получение государственных грантов являются участники программы «Еңбек», прошедшие курсы обучения основам предпринимательства в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, высшего и (или) послевузовского образования или по проекту «Бастау Бизнес», завершившие обучение в рамках первого направления программы «Еңбек». Государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей предоставляются в размере до 200-кратного месячного расчетного показателя. Приоритетное право получения государственных грантов имеют члены малообеспеченных и многодетных семей, трудоспособные инвалиды и молодежь в возрасте до 29 лет, - отметили в центре. Более подробную информацию можно получить по адресу: г.Уральск, ул Курмангазы, 173 А, либо по телефону 8 (7112) 30-32-71. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.