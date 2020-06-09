Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, за прошедшие сутки в области выявлены еще 27 случаев заболевания COVID-19. – У троих пациентов были отобраны лабораторные анализы в связи с контактом с ранее выявленными больными, у 22 человек были взяты пробы на анализы по эпидпоказаниям, а у двоих пациентов - по эпидемиологическому надзору, - сообщили в пресс-службе акима области. Стоит отметить, что двое заболевших являются жителями района Байтерек, один - Жанибекского района, трое - Жангалинского района, остальные пациенты - это жители Уральска. – По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, госпитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - добавили в пресс-службе акима ЗКО. Всего в области зарегистрировано 845 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 423 человека, двое скончались. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.