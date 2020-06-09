Знаменитая плеяда моделей известного европейского автобренда уже давно завоевала симпатию и предпочтение казахстанских автолюбителей.В автосалоне Renault вы можете выбрать по душе любой автомобиль из модельного ряда известной марки. Если вы ведете динамичный образ жизни и предпочитаете простоту в управлении и экономичность, то по достоинству оцените внедорожник Duster с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и шестиступенчатой механической коробкой передач, на котором преодолеть даже серьезные преграды на своем пути не проблема. Также доступны двигатели объемом 1.6 в 114 лошадиных.Также стоит приглядеться к стильным полноприводным кроссоверам с запуском двигателя Push Start и ключ-картой: Kaptur с двухлитровым бензиновым двигателем в 143 лошадиные силы и четырехступенчатой автоматической коробкой передач и Koleos с объемом двигателя 2,5 литра и функцией подогрева и обдува передних сидений. Оба автомобиля также имеют климат-контроль, круиз-контроль, LED- оптику, мультимедийную систему и другие комплектующие.Если говорить об эксклюзивной модели, то это купе-кроссовер Renault Arkana, на котором комфортно передвигаться как по городским автострадам, так и по бездорожью: роскошный кожаный салон, турбо двигатель объемом 1,3 в 150 лошадиных сил и бензобак вместимостью до 50 л, обзорная камера на 360 градусов, подогрев четырех сидений, также имеет запуск двигателя Push Start, ключ-карту, климат-контроль и мультимедийную систему в комплектации. Также доступны двигатели объемом 1,6 в 114 лошадиных сил.Кроме данных моделей вас привлекут комфортные и практичные Logan и Logan Stepway с двигателем объемом 1,6, с автоматической коробкой передач и выразительными колесными дисками, а также компактные и экономичные хэтчбеки Sandero и Sandero Stepway с двигателем объемом 1,6, имеющие такие же комплектующие для комфортного передвижения, как и другие модели Renault : климат- и круиз-контроль, систему безопасности, мультимедийную систему и многое другое.Для тех, кто ценит минимализм и оригинальность, вашему вниманию Renault Twizy – одноместный городской электромобиль с неповторимым и стильным дизайном, на котором можно и на работу, и в гости, и на дачу. Зарядный кабель обеспечивает полную зарядку аккумулятора менее чем за 3,5 часа,что позволяет проехать на нём 120 км, а воспользоваться можно обычной розеткой с напряжением 220 В.- Мы продолжаем создавать самые комфортные условия для наших клиентов по покупке автомобилей, - рассказал руководитель отдела продаж компании ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» Алексей Котельников. – На сегодняшний день в нашем автосалоне действуют специальные предложения по автокредитованию с выгодными скидками. Наши клиенты могут приобрести любую модель Renault в кредит через партнеров компании - Сбербанк и Евразийский банк со скидкой 6% от общей стоимости авто, с первоначальным взносом от 10% и сроком до семи лет.По словам специалиста, автомобиль можно также приобрести по системе Trade-In (обмен подержанного автомобиля на новое авто с доплатой), давно уже ставшей выгодной для казахстанских автолюбителей. И как раз по этой системе здесь действуют солидные скидки на модели Renault: Sandero и Sandero Stepway, Logan и Logan Stepway скидка 100 000 тенге, Duster, Arkana и Kaptur – 150 000 тенге, Koleos – 300 000 тенге и Twizy – 1 000 000 тенге.Кроме того, действует очень выгодная программа автокредитования «Поехали», запущенная ТОО«Урал-Кров-Авто Плюс» совместно с Евразийским банком. - По этой программе клиенты могут приобрести автомобиль со скидкой 6%, с подтверждением дохода, с первоначальным взносом от 15% и сроком на три года. Причем новое авто могут приобрести также и клиенты без подтверждения дохода со скидкой 6%, - рассказала кредитный специалист Евразийского банка Анастасия Тюрина. – Как правило, не каждый может предоставить первоначальный взнос в денежном эквиваленте. Поэтому есть прекрасная возможность воспользоваться программой Trade-In и предоставить старое авто в качестве первоначального взноса.И это еще не все! Те клиенты, которые получили информацию в данной статье, опубликованной на новостном портале газеты «Мой ГОРОД» (mgorod.kz) и обратились в автосалон компании ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» «Renault», в подарок получат индивидуальную скидку или приятный сюрприз. Также ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» приглашает к сотрудничеству «Агентов» по продаже автомобилей тех, кто хочет иметь дополнительный заработок. График работы свободный. Подробности у специалистов отдела продаж.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.