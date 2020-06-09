Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента по делам государственной службы по Актюбинской области, преимуществом таких карт будет встроенный QR-код, который будет содержать в себе информацию о государственном служащем, это ИИН, фамилию, имя, отчество, должность, наименование госоргана, а также номер и дата приказа о назначении. Согласно приказу председателя Агентства РК по делам государственной службы, с 1 июня служебные удостоверения всех государственных служащих области будут заменены на идентификационные карты. - Идентификационные карты призваны обеспечить открытость и прозрачность деятельности государственных служащих. К примеру, граждане смогут ознакомиться с информацией кому они обращаются, не требуя служебного удостоверения, - сказал Рафхат Бисенов. В настоящее время такие карты появились у сотрудников Хромтауского районного акимата. Позже их внедрят во всех государственных органах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.